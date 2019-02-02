الرياض 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واستواصل الأحوال المدنية بمنطقة حائل تقديم خدماتها للرجال والنساء عبر وحدتين متنقلتين في مقر محافظة موقق بداية من يوم الأحد الماضي ولمدة أسبوعين، ضمن مبادرة "موجودين" المخصصة لخدمة المحافظات والقرى والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية.وتقدم الوحدتان المتنقلتان خدمات السجل المدني، من إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، إضافة إلى تسجيل الواقعات المدنية "الزواج، الطلاق" وتعديل المهن، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".وتهدف الأحوال المدنية من خلال إطلاقها لمبادرتي "موجودين" و "نأتي إليك"، إلى تسهيل تقديم الخدمة لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، واختصار الوقت والجهد عليهم، عبر زيارة مناطق ومحافظات المملكة بشكل مستمر وتنفيذ خطتها الخاصة بالوحدات والحقائب المتنقلة.// انتهى //17:15ت م0070