رياضي / الإمارات تستضيف اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة السلة
السبت 1440/5/27 هـ الموافق 2019/02/02 م واس
الرياض 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واس
يعقد غدًا اجتماع الجمعية العمومية لمنطقة الخليج بالاتحاد الدولي لكرة السلة بآسيا في دولة الامارات العربية المتحدة.
وستعقد اجتماعات وورش عمل للجنة التنظيمية ، ويمثل السعودية في الاجتماعات : عبيد مدني في اجتماع للجنة (3×3)، ومنصور بن حسين في اجتماع (اللجنة التنظيمية)، وعبدالإله بن شعيل ومنصور بن حسين في الجمعية العمومية وورش عمل الاتحاد الدولي بآسيا للتطوير الإدارة والخطة الاستراتيجية.
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17:25ت م
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