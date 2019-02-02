الرياض 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واسيعقد غدًا اجتماع الجمعية العمومية لمنطقة الخليج بالاتحاد الدولي لكرة السلة بآسيا في دولة الامارات العربية المتحدة.وستعقد اجتماعات وورش عمل للجنة التنظيمية ، ويمثل السعودية في الاجتماعات : عبيد مدني في اجتماع للجنة (3×3)، ومنصور بن حسين في اجتماع (اللجنة التنظيمية)، وعبدالإله بن شعيل ومنصور بن حسين في الجمعية العمومية وورش عمل الاتحاد الدولي بآسيا للتطوير الإدارة والخطة الاستراتيجية.// انتهى //17:25ت م0071