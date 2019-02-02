الرياض 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واستُوج لاعب نادي الاتفاق ياسر آل عباس بلقب كأس الاتحاد السعودي للإسكواش تحت 13 عاماً وذلك خلال منافسات البطولة التي اختتمت أمس على ملاعب نادي الصفا في الدمام بمشاركة 8 أندية.وسلم سامر الخطيب عضو مجلس إدارة اتحاد الاسكواش اللاعب آل عباس كأس البطولة والميدالية الذهبية ومكافأة مالية مقدمه من اتحاد الاسكواش.وجاء ثانياً محمد آل نصفان لاعب نادي الصفا حيث تسلم الميدالية الفضية ومكافأة مالية فيما جاء سالم المولد لاعب نادي حراء ثالثاً وتسلم الميدالية البرونزية ومكافأة مالية وحل رابعاً محمد آل عواد لاعب نادي الصفا حيث تسلم مكافأة مالية.// انتهى //17:37ت م0072