محايل 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واسيُعد العسل أحد المواد المستخرجة من النحل التي لها الأهميّة العلاجيّة والغذائيّة الكبيرة، ويحتوي العسل على العديد من العناصر الغذائيّة التي أكسبته الأهمية، ويتم صنع العسل من رحيق الأزهار من خلال التنقل بين الأزهار, كما يتميز العسل بلونه الذهبي ولزوجة قوامه وحلاوة طعمه, حيث شهد مهرجان العسل الثاني الذي يقام ضمن فعاليات مهرجان محايل الشتوي تدفق العديد من المهتمين ببيع وشراء كميات كبيرة من العسل السائل أو الأقراص.وأوضح المشرف العام على خيمة التسوق بمهرجان العسل علي بن صمان أن عدد البائعين المشاركين في المهرجان والمعتمدين لهذا المنتج أكثر18 بائعاً داخل قاعات المعرض, مشيراً إلى أنه يطبق اختبار جودة العسل من قبل اللجنة التي جرى تشكيلها من أصحاب الخبرة, لافتاً الانتباه إلى أنه بلغ عدد زوار المهرجان أكثر من ربع مليون زائر منذ انطلاقته قبل عشرة أيام.من جهته, بين أحمد منصور أحد مربي النحل ومنتجي العسل أن الأسعار معقولة وملائمة، وفي متناول الجميع، مقارنة بأسعار العسل في الأسواق، حيث أن المعروض من العسل هو إنتاج هذا الموسم مما يزيد من قيمته وطعمه.وأفاد أن الطلب يزداد على أنواع مختلفة من العسل البلدي ومنها السدرة والمجرى ، والضهيان ، والسمرة ، وأكد أن سعر الكيلو يتراوح من 300 ريال إلى 1000 ريال, مشيراً إلى أن السدرة والمجرى هي الأكثر طلبا من قبل المتسوقين.يذكر أن مهرجان العسل الثاني يحظى برعاية ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير.// انتهى //17:41ت م0073