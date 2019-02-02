الرياض 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واسفاز فريق القادسية على نظيره الفيحاء بهدفين دون رد اليوم على استاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر في افتتاح مباريات الجولة الـ 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .وسجل هدفي القادسية هارون كمارا في الدقيقة 67 وإلتون في الدقيقة 70 ، فيما أكمل فريق الفيحاء المباراة بعشرة لاعبين بعد حصول لاعبه عمر المزيعل على البطاقة الحمراء بالدقيقة 64 .وبهذا الفوز يرتفع رصيد القادسية إلى 23 نقطة بالمركز التاسع ،وتوقف رصيد الفيحاء عند 15 نقطة بالمركز الرابع عشر .// انتهى //17:55ت م0075