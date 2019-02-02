جدة 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واستشهد الدورة الافتتاحية من البطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف أوّل بطولة على الإطلاق للجولة الأوروبيّة للجولف في المملكة العربيّة السعوديّة، توافد الزوار وعشاق الجولف لمتابعة هذه الفعالية الضخمة عن كثب، سواء كان ذلك داخل أم خارج الميدان.ويتوافد المواطنون السعوديون بالآلاف إلى نادي الجولف رويال غرينز في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لمشاهدة أرفع المستويات في هذه الرياضة وتشجيع ألمع نجومها على الصعيد العالمي، إلى جانب تجربة اللعبة بأنفسهم في القرية الترفيهية التي تقدم باقةً مذهلةً من الأنشطة المرحة.وخلال الأسبوع الماضي، كانت القرية الترفيهية وجهةً مفضلةً للعائلات، حيث أسهمت أنشطتها المميزة كالحفلات الموسيقية الحية وعربات الطعام إلى جانب مجموعة مميزة من أنشطة الجولف باستقطاب أعداد كبيرة من الزوار ، كما احتشدت أعداد كبيرة من الرجال والنساء والأطفال لتجربة تحديات إدخال الكرة في الحفرة وتعلم كيفية تسديد الضربات مع كبير محترفي الجولف في النادي .من جهته قال الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للجولف ماجد سرور: "لقد كان من الرائع مشاهدة الإقبال الكبير على الأنشطة والاهتمام الواسع برياضة الجولف من قبل هذه الأعداد الكبيرة من الناس على اختلاف أعمارهم واهتماماتهم ، مشيرا إلى أن التأثير الكبير الذي خلفته هذه اللعبة على الناس أمراً مشجعاً إلى أبعد الحدود، معربآ عن أمله أن يشارك هؤلاء الناس تجاربهم الخاصة مع عائلاتهم وأصدقائهم بينما نتعاون لتوسيع رقعة هذه اللعبة وزيادة عدد ممارسيها على أرض المملكة وخارجها".ويدعو منظمو البطولة عشاق الجولف لاغتنام الفرصة والمشاركة في هذه الفعالية التاريخية، والاستمتاع بالإبداع الرياضي لنخبة من أفضل اللاعبين في العالم.يذكر أن تذاكر حضور هذه البطولة المتميزة والرائدة معروضة للبيع حالياً عبر الرابط الإلكتروني https://www.ticketingboxoffice.com/saudi-international-tickets/group/649/en .// انتهى //18:05ت م0076