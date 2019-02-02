إسلام آباد 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واسضرب زلزال بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر اليوم الشطر الشمالي من باكستان دون أن ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.وأوضحت دائرة الأرصاد الجوية والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على عمق 80 كيلومتراً في سلسلة جبال هندوكوش الواقعة في أقصى شمال باكستان وأفغانستان.وشعر بهزة الزلزال سكان مناطق بيشاور ووادي سوات ومالاكند وشيترال وأجزاء من إقليم البنجاب الشرقي.// انتهى //18:09ت م0078