بغداد 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واسالتقى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي, على الحدود العراقية الأردنية اليوم, نظيره الأردني عمر الرزاز.وأفاد بيان حكومي عراقي بأنه جرى خلال اللقاء الاتفاق على التعاون وتبادل المصالح بين البلدين حيز التنفيذ تمهيداً لافتتاح المنطقة الصناعية المشتركة، وتنفيذ محضرالاتفاق المشترك الموقع في بغداد نهاية العام الماضي.كما وقع الجانبان عددا من الاتفاقيات في المجالات التجارية والمالية والطاقة والنفطية والنقل والصحة.من جانب آخر تسلم عبد المهدي من الجانب الأردني 1300 قطعة أثرية عراقية نادرة سبق للسلطات الأردنية أن استعادتها من المهربين.// انتهى //18:37ت م0079