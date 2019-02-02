الرياض 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واساختتمت مباريات الجولة 14 من الدوري الممتاز للشباب لكرة القدم تحت 19 عامًا التي شهدت 6 مباريات اليوم جمعت الاتفاق والرائد، الهلال والوحدة، الشباب والتعاون، النصر وأحد، الأنصار والقادسية، الأهلي والطائي.وتمكن النصر من الفوز على أحد بهدفين مقابل هدف، ليحافظ النصر على صدارة الدوري برصيد 39 نقطة فيما توقف رصيد أحد عند 14 نقطة في المركز الثاني عشر.وفاز الهلال على الوحدة بهدف دون رد ليصبح رصيد الهلال 31 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد الوحدة عند النقطة 16 في المركز العاشر ، في حين حقق الأهلي الفوز على الطائي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليصبح رصيد الأهلي 26 نقطة في المركز الثالث، ورصيد الطائي 17 نقطة في المركز السابع ، كما فاز الاتفاق على الرائد بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز التاسع، وتوقف رصيد الرائد عند 10 نقاط في المركز الرابع عشر.وحقق الشباب الفوز على التعاون بهدفين دون رد، وبات رصيد الشباب بعد المباراة 20 نقطة في المركز الخامس، ورصيد التعاون استمر عند 18 نقطة في المركز السادس ، كما فاز الأنصار على القادسية بهدفين مقابل هدف، وأصبح رصيد الأنصار 15 نقطة في المركز الحادي عشر، ورصيد القادسية تجمد عند 17 نقطة في المركز الثامن .// انتهى //19:33ت م0087