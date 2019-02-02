الرياض 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واسحقق فريق الأنصار فوزًا على مضيفه العمران بهدفين دون رد اليوم في ختام الجولة 15 من دوري الدرجة الأولى للناشئين لكرة القدم تحت 17 عامًا.ورفع الأنصار رصيده لـ 22 نقطة في المركز الرابع ، وتوقف رصيد العمران عند 9 نقاط في المركز التاسع.وكانت منافسات الجولة انطلقت أمس الجمعة بإقامة 3 مباريات جمعت الوطن مع الشعلة، والروضة مع الطائي، والرائد مع اليرموك ، حيث تعادل الوطن والشعلة بهدف لكل منهما ، ليعزز الوطن صدارته بـ 28 نقطة، فيما ارتفع رصيد الشعلة لـ 10 نقاط في المركز الثامن.وتعادل الروضة أمام ضيفه الطائي بدون أهداف، ليرتفع رصيد الروضة لـ 21 نقطة في المركز السادس، فيما ارتفع رصيد الطائي لـ 22 نقطة في المركز الخامس ، وحقق الرائد فوزًا على ضيفه اليرموك بنتيجة 2 - 1 رافعًا رصيده لـ 13 نقطة في المركز السابع فيما توقف رصيد اليرموك عند 23 نقطة في المركز الثالث .// انتهى //19:35ت م0089