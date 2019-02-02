إسلام آباد 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واسأبدت وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي استعداد بلاده على العمل مع الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها في الهند بعد الانتخابات العامة.وأوضح في تصريحات صحفية اليوم أن باكستان تأمل في تحسين العلاقات مع كافة الدول، وأنها تريد بناء علاقات جيدة مع الهند.وأضاف أن باكستان تسعى إلى حل القضية الكشميرية العالقة مع الهند عبر الحوار البناء.// انتهى //19:44ت م0090