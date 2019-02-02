القاهرة 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واساستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم وفدًا سياسيًا رفيع المستوى من جمهورية الكونغو الديمقراطية، ممثلًا عن كلٍ من الرئيس الكونغولي الحالي فيلكس تشيسيكيدي والرئيس السابق جوزيف كابيلا، بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، ورئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل.وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح عقب اللقاء، أن الرئيس السيسي أكد حرص مصر على الاستمرار في توظيف إمكاناتها لدعم الكونغو الديمقراطية في المجالات التنموية والفنية المختلفة، بالتوازي مع دفع مستوى العلاقات السياسية بين البلدين.وأشار إلى أن الوفد الكونغولي أعرب عن تقديره للعلاقات الثنائية الوثيقة مع مصر، والمواقف المصرية المساندة للكونغو الديمقراطية في جميع المحافل الدولية والإقليمية، وكذلك الدور المصري المخلص والداعم للحفاظ على السلام والاستقرار في الكونغو الديمقراطية.// انتهى //19:47ت م0091