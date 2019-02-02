تونس 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واسخسر فريق النادي الإفريقي التونسي أمام فريق قوي مازمبي الكونغولي بنتيجة ثمانية أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم بمدينة لوموباشي بالكونغو الديمقراطية في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لتصفيات رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم.وستقام الجولة الرابعة من هذه التصفيات بين الفريقين بالعاصمة التونسية في الثاني عشر من شهر فبراير الجاري.// انتهى //19:58ت م0094