برلين 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واستعثر فريقا بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ في رحلة التنافس على لقب الدوري الألماني لكرة القدم ، عندما تعادل دورتموند المتصدر مع مضيفه اينتراخت فرانكفورت بهدف لكل منهما اليوم ، فيما خسر بايرن حامل اللقب على يد مضيفه باير ليفركوزن بثلاثة أهداف مقابل هدف.وفي مباريات أخرى فاز فولفسبورج على هيرتا برلين 1 - صفر، وتعادل هوفنهايم مع فورتونا دوسلدورف 1 - 1، وفيردر بريمن مع مضيفه نورنبرج 1 - 1، ويتصدر دورتموند جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 49 نقطة بفارق سبع نقاط عن بايرن ميونخ الوصيف.// انتهى //19:59ت م0095