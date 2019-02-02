الرياض 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واسأقام نادي الفروسية بالرياض اليوم حفل سباقه الـ (50) على كأس الأمن العام وكأس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1439 / 1440هـ (2018 / 2019م).واشتمل السباق على عشرة أشواط ، وكانت الأشواط الرئيسية هي الشوط الخامس على كأس الأمن العام على مسافة 1600 متر للجياد الانتاج مفتوح الدرجات ، والشوط التاسع على كأس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على مسافة 2000 متر للأفراس الإنتاج مفتوح الدرجات.وسلّم نائب مدير الأمن العام اللواء غرم الله بن محمد الزهراني كأس الأمن العام للمشرف الإداري على اسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، سعود بن رزيق لفوز الفرس (كوامل) العائدة ملكيتها لإسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز التي حققت المركز الأول في سباق الشوط الخامس ، كما سلم مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المكلف الدكتور محمود بن سليمان المحمود كأس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لمالك الفرس (مغناج) محمد بن عايش الطيار التي حققت المركز الأول في سباق الشوط التاسع.// انتهى //20:03ت م0096