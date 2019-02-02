القاهرة 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم بالقاهرة مع المُمثل الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، وذلك أثناء زيارته الحالية إلى مصر للتباحث بشأن آخر المُستجدات على الساحة الليبية، وتبادل الرؤى حول سُبل الدفع بالعملية السياسية.وقال المُتحدث باسم الخارجية المصرية المُستشار أحمد حافظ في تصريح عقب اللقاء " إن شكري أكد خلال اللقاء على مُحدّدات الموقف المصري من الأزمة الليبية المبني على الدفع بالحل السياسي لتسوية الأزمة، وذلك في إطار حوار ليبي ليبي ووفقًا للاتفاق السياسي الليبي؛ بما يضمن الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة الليبية وسلامة أراضيها.وأشار إلى أن غسان سلامة أطلع شكري على نتائج الاتصالات والمشاورات التي قام بها مؤخراً على الساحة الليبية، واستعرض تطورات الأوضاع في ليبيا.// انتهى //20:32ت م0098