الرياض 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واستغلب فريق الأهلي على مضيفه فريق الباطن بهدفين مقابل هدف اليوم في الجولة الـ 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .سجل هدفي الأهلي سلمان المؤشر وعبدالفتاح عسيري بالدقيقتين 30 ، و54 في حين سجل هدف الباطن الوحيد لاعبه جونثان بالدقيقة41 ، ليرتفع رصيد الأهلي إلى 33 نقطة بالمركز الرابع ، وتوقف رصيد الباطن عند 18 نقطة بالمركز الثاني عشر .ويحل فريق الأهلي ضيفا على الحزم الخميس المقبل ، فيما يلعب الباطن مع الهلال الجمعة القادمة على ملعب الأول .// انتهى //20:41ت م0100