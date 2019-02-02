رياضي / الأهلي يتغلب على الباطن بهدفين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
السبت 1440/5/27 هـ الموافق 2019/02/02 م واس
الرياض 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واس
تغلب فريق الأهلي على مضيفه فريق الباطن بهدفين مقابل هدف اليوم في الجولة الـ 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .
سجل هدفي الأهلي سلمان المؤشر وعبدالفتاح عسيري بالدقيقتين 30 ، و54 في حين سجل هدف الباطن الوحيد لاعبه جونثان بالدقيقة41 ، ليرتفع رصيد الأهلي إلى 33 نقطة بالمركز الرابع ، وتوقف رصيد الباطن عند 18 نقطة بالمركز الثاني عشر .
ويحل فريق الأهلي ضيفا على الحزم الخميس المقبل ، فيما يلعب الباطن مع الهلال الجمعة القادمة على ملعب الأول .
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20:41ت م
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