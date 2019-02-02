الرياض 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واستنظم الجمعية السعودية للفنون التشكيلية يوم الثلاثاء المقبل معرض "خطوات"، الذي يأتي ضمن المبادرة الثقافية الفكرية للجمعية "رواق جسفت" بحضور صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز الرئيس الفخري للجمعية السعودية للفنون التشكيلية وذلك في صالة روافد في مقر الجمعية بالرياض.وأوضحت رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتورة منال الرويشد، أن الجمعية تسعى لتنمية الوعي الفني لدى المجتمع، من خلال تنفيذ نشاط أسبوعي فني ثقافي منبري لفنانين تشكيليين ومثقفيين وإعلاميين لهم صله بالفن التشكيلي، لمد الجسور بين أجيال الفن وتوطيد العلاقات في الوسط الثقافي التشكيلي بين الفنانين وتعريف الشباب بالرموز في الفن التشكيلي، مشيرة إلى إقامة أمسية ثقافية مصاحبة للمعرض للفنان التشكيلي مستشار الجمعية ابراهيم الفصام .يذكر أن "رواق جسفت" ينفذ كل أسبوع في مقر الجمعية مع ضيف جديد يعرض ثقافة وفكر يتصل بالفن التشكيلي .//انتهى//20:56ت م0101