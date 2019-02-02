الرياض 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واساختتمت اليوم البطولة المفتوحة الأولى للبراعم لفئة 8، 10، 12 سنة للفردي والزوجي في مدينتي الرياض والدمام .وعلى ملاعب مركز التدريب في الملز بمدينة الرياض توج اللاعب حمود الاومير بكأس فئة الـ 10 سنوات، وحصل على المركز الثاني اللاعب عدنان البدوي ، وحاز اللاعب غنام الغنام على كأس فئة الـ 12 سنة، فيما حصل على المركز الثاني اللاعب سطام معافا ، وتوج الأبطال عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتنس المهندس علي سعد الدين .وفي ملاعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالدمام حصل اللاعب محمد الكاظم على كأس بطولة البراعم تحت 8 سنوات ، وتوج اللاعب عيىسى علي بكأس فئة تحت 12 سنة وتوج الأبطال عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتنس خالد السعد .// انتهى //20:58ت م0102