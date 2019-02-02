رياضي / اختتام البطولة المفتوحة لبراعم التنس بالرياض والدمام
السبت 1440/5/27 هـ الموافق 2019/02/02 م واس
الرياض 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واس
اختتمت اليوم البطولة المفتوحة الأولى للبراعم لفئة 8، 10، 12 سنة للفردي والزوجي في مدينتي الرياض والدمام .
وعلى ملاعب مركز التدريب في الملز بمدينة الرياض توج اللاعب حمود الاومير بكأس فئة الـ 10 سنوات، وحصل على المركز الثاني اللاعب عدنان البدوي ، وحاز اللاعب غنام الغنام على كأس فئة الـ 12 سنة، فيما حصل على المركز الثاني اللاعب سطام معافا ، وتوج الأبطال عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتنس المهندس علي سعد الدين .
وفي ملاعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالدمام حصل اللاعب محمد الكاظم على كأس بطولة البراعم تحت 8 سنوات ، وتوج اللاعب عيىسى علي بكأس فئة تحت 12 سنة وتوج الأبطال عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتنس خالد السعد .
// انتهى //
20:58ت م
0102