‎العلا 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا، قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة المدينة المنوّرة، اليوم ، جوائز بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - لسباق القدرة والتحمّل في قرية فرسان في محافظة العلا، بحضور صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ورئيس الاتحاد السعودي للفروسية صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية في مملكة البحرين ،و المهندس عمرو المدني الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، وذلك في إطار جهود الهيئة الملكية لمحافظة العلا المتواصلة لتعزيز مكانة العلا كوجهة سياحية استثنائية للتراث والفنون والثقافة والرياضة.وفي ختام السباق سلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة المدينة المنورة كأس السباق لمالك الخيل Blakeridge Indigo بعد أن أكمل السباق في 4 ساعات و25 دقيقة و43 ثانية، مشيداً بجهود فرق العمل في الهيئة الملكية لمحافظة العلا والاتحاد السعودي للفروسية واتحاد الإمارات للفروسية في تنظيم هذا الكأس والدعم المقدّم للمشاركين، بحضور الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا وصاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، رئيس الاتحاد السعودي للفروسية.وحول ذلك قال الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا: "تاريخ العلا مليء بالنقوش التي تدل على اهتمام سكان المنطقة بالخيول العربية الأصيلة، ومن هنا فإن محافظة العلا هي المنطقة الأمثل لإطلاق كأس خادم الحرمين الشريفين لسباق القدرة والتحمّل بأكبر جائزة من نوعها في العالم، بدعم وإشراف من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للعلا. كما أننا سعداء بالجهود المبذولة من أهالي محافظة العلا، ونسعى الى توفير المزيد من فرص العمل لشبابها من خلال تنظيم الفعاليات والانشطة المختلفة التي تندرج هذه البطولة ضمنها".وقدم محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا التهنئة لـسالم حمد الكتبي من اسطبلات M7 للقدرة للشيخ محمد بن راشد بفوزه بكأس خادم الحرمين الشريفين لسباق القدرة والتحمّل، ولجميع المشاركين".وانطلق السباق تحت مسمى (ملتقى الفرسان) ضمن فعاليات "شتاء طنطورة" في محافظة العلا بالشراكة مع الاتحاد السعودي للفروسية وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية، لتسليط الضوء على تراث العلا الذي يعود إلى آلاف السنين.وغطى السباق من فئة النجمتين والمعترف به من الاتحاد الدولي للفروسية مسافة 120 كلم على مدى أربع حلقات تمر عبر جبال العلا فائقة الجمال، وذلك وفق مسار تقني يمتد بين الصحراء والجبال بمشاركة 234 فارسا من 12 دولة من حول العالم، هي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة الكويت وسلطنة عُمان والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان وفرنسا وإسبانيا والأوروغواي وإيطاليا.وبلغت قيمة جوائز كأس خادم الحرمين الشريفين لسباق القدرة والتحمّل 15 مليون ريال تم توزيعها على الفائزين. وجاء في المركز الثاني الخيل وميض من اسطبلات F3 للشيخ حمدان بن محمد بن راشد بعد أن أكمل السباق في 4 ساعات و25 دقيقة و43 ثانية أيضا، بينما حل بالمركز الثالث الخيل Razorback Mechano من اسطبلات MRM للشيخ محمد بن راشد بعد أن أكمل السباق في 4 ساعات و25 دقيقة و44 ثانية.وتسعى الهيئة الملكية لمحافظة العلا من خلال "شتاء طنطورة" الى إبراز مكانة وتاريخ الجوهرة الأثرية وإدراجها ضمن الوجهات العالمية للسياحة، مما يزيد من فرص جذب الاستثمار وتوفير فرص العمل لشباب محافظة العلا.// انتهى//21:46ت م0104