الدمام 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واساستفادت 105 أسرة من مشروع الترميم بجمعية البر في محافظة الإحساء خلال عام 2018م، بتكلفة إجمالية بلغت (1.479.917 ريال) مليون وأربعمائة وتسعة وسبعون ألفا وتسعمائة وسبعة عشر ريالا.وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالجمعية وليد بن خالد البوسيف، أن الجمعية تنفذ مشاريع الترميم لمنازل الأسر المستفيدة من الجمعية بإشراف ومتابعة إدارة البحث الاجتماعي ، حيث يقوم مشروع الترميم على أساس توفير حياة كريمة لهم وفق معايير يحددها فريق الترميم بالجمعية، ومن أهمها أن يكون المنزل ملكا للأسرة المستفيدة، وأن يكون المنزل صالحا للترميم وفق تقرير معتمد من مكتب هندسي، كما يجب أن تكون جميع الإصلاحات ضرورية ومهمة لسلامة المنزل وساكنيه، وأن يتولى المستفيد متابعة استصدار رخصة الترميم من الأمانة، كما تقوم الجمعية بتأمين مسكن مؤقت للأسرة في الحالات الحرجة والطارئة إذا استلزم الأمر، أما في حال عدم انطباق الشروط أو أحد منها فإن الجمعية تساعد الأسرة في استئجار منزل.وبين البوسيف أن من أعمال فريق الترميم الأخرى تفقد منازل المحتاجين وعمل الصيانة الدورية لها، والتأكد من سلامة البناء، والتمديدات الكهربائية، والصحية، وترميم التالف أو استبداله، وعمل زيارات متابعة لإنجاز العمل حتى تسليمه، مع ضمان لمدة عام على الأعمال المنفذة.// انتهى //21:59ت م0106