الاحساء 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واسنظّم مجلس ريادة الأعمال بغرفة الإحساء بالتعاون مع حاضنة أعمال الاحساء موخراً ، ورشة عمل تعريفية حول الحاضنة وأهدافها والخدمات التي تقدمها، بحضور عدد من المحتضنين والمتقدمين للاحتضان والمهتمين.وتناولت الورشة التي عقدت بمقر الغرفة الرئيسي، ضمن محاورها الرئيسة، الابتكار، والقيمة المضافة، وتحليل السوق، وريادة الأعمال وحاضنة أعمال الإحساء، بالإضافة إلى استعراض شروط الاحتضان والمعايير الأولية لطلب الالتحاق بالحاضنة، التي تشمل أن يكون سعودي أو سعودية، أن تكون فكرة المشروع تجارية مربحة أو تقدم خدمة للمجتمع، وأن يكون المشروع في المراحل الأولى لتطوير العمل التجاري، وأن يركّز على سوق جديد، وأن يكون ذو قيمة مضافة على الصعيد الاقتصادي للمملكة وألا يخالف الدين الإسلامي وأنظمة المملكة المختلفة.// انتهى //21:59ت م0107