الدمام 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واستطلق غرفة الشرقية ممثلة بمجلس شابات الأعمال غداً ، مبادرة المجلس بعنوان " يدًا بيد" ، التي تهدف لتقديم التسهيلات وتذليل التحديات التي قد تواجه شابات الأعمال في المنطقة الشرقية عند البدء بمشروعاتهن وذلك من خلال عقد الشراكات مع الداعمين.وكان صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية قد دشن المبادرة منتصف شهر يناير المنصرم في مكتبه بديوان الإمارة، مؤكدًا سموه على أهمية الدور الذي تؤديه المرأة السعودية في رفد الاقتصاد الوطني بالمبادرات النوعية والمميزة وتحسين بيئة قطاع الإعمال.ووقع المجلس انطلاقا من مسؤولية الغرفة تجاه رعاية قطاع الأعمال ست اتفاقيات مع عدد من الشركاء الذين سيقدمون خدمات متنوعة لرائدات الأعمال ممن يرغبن في البدء بمشاريعهن الخاصة، وذلك ترجمة للمبادرة التي طرحها المجلس بهدف تقديم خدمات بشكل مجاني أو مخفض التكلفة للرائدات.وأوضحت رئيسة المجلس نجلاء بنت حمد العبدالقادر ، أن المبادرة ستنطلق من خلال صفحة إلكترونية خاصة ستكون ضمن الموقع الالكتروني الرسمي لغرفة الشرقية حيث سيتم استقبال الطلبات بعد تسجيل رائدات الأعمال في الموقع وإدخال المعلومات الشخصية الخاصة بهن وتفاصيل مشروعاتهن وأيضا نوع الخدمة التي يحتجنها، مشيرة إلى أن جميع الطلبات التي ستقدم من خلال الموقع سيستقبلها فريق عمل متخصص بحيث سيتم تقييمها من قبل الفريق وبعد ذلك توجيه الطلبات المؤهلة الى الشريك الذي يوفر الخدمة التي تحتاجها رائدة الأعمال.وبينت العبد القادر أن المبادرة تستهدف رائدات الأعمال المنتسبات للغرفة، ممن لا يزيد عمر سجلها التجاري عن ثلاث سنوات، حيث سيقدم الشركاء من خلالها مختلف الخدمات من أبرزها توفير مساحات مكتبية منخفضة التكلفة، وتقديم الاستشارات والخدمات القانونية والتسويقية، بالإضافة إلى الخدمات المحاسبية والتقنية، لافتة إلى الدور التكاملي للغرفة مع مؤسسات قطاع الأعمال في تقديم مبادرات تستهدف تقديم العون والمساندة للمشاريع الناشئة.وأشارت العبد القادر إلى أن هذه الاتفاقيات ستسهم في رفع قدرة رائدات الأعمال في تخطي التحديات التي قد تواجه مشاريعهن .// انتهى //22:06ت م0108