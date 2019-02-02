واشنطن 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واسذكرت هيئة الأرصاد الجوية الأميركية أن ولاية كاليفورنيا تشهد عاصفة شتوية ترافقها أمطار غزيرة ورياح عاتية قد تؤدي إلى فيضانات وانهيارات طينية في مناطق حضرية وأن الأمطار ستستمر في الهطول دون توقف حتى ليل السبت بتوقيت الولايات المتحدة.وقالت الهيئة في بيان " بدأت العاصفة ضرب مقاطعة سانتا باربرا صباح السبت حيث هطلت أمطار غزيرة رافقتها رياح وصلت سرعتها إلى 80 ميلاً في الساعة، وصدرت تحذيرات من احتمال وقوع فيضانات مفاجئة في بعض من المناطق التي اجتاحتها حرائق غابات في 2017م في مقاطعتي سانتا باربرا وفانتورا".وأكد خبير الأرصاد في الهيئة ريتش ثومبسون أن هذه عاصفة كبيرة للغاية قادمة عبر جنوب كاليفورنيا من شرق المحيط الهادي، وقد تكون هناك احتمالات لتدفقات طينية وأنقاض طفيفة، ووقوع حوادث مرور وفيضانات في مناطق حضرية.// انتهى //23:16ت م0112