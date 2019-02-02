الرياض 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واستغلب فريق التعاون على ضيفه النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.وبدأ التعاون التسجيل من خلال نيلدو في الدقيقة(17)، ثم عزز التعاون تقدمه من ركلة جزاء سجلها تاوامبا في الدقيقة (33)، وقلص النصر الفارق عبر جوليانو في الدقيقة (40)، ثم سجل هيلدون الهدف الثالث للتعاون في الدقيقة (75)، ورفع التعاون رصيده إلى 29 نقطة فيالمركز الخامس موقتًا، وتجمد رصيد النصر عند 37 نقطة في المركز الثاني.وتستكمل مواجهات الأسبوع الـ18 غدًا الأحد عندما يستضيف فريق الفيصلي نظيره الحزم على ملعب "مدينة المجمعة الرياضية" ، في حين يحل فريق الاتفاق ضيفاً على أحد في "استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز" بالمدينة المنورة.وتختتم الجولة بثلاث مباريات يوم الاثنين ، إذ يلاقي الهلال ضيفه الفتح على "ملعب جامعة الملك سعود" بالرياض ، ويلتقي فريق الشباب نظيره الرائد على ملعب "مدينة المجمعة الرياضية" ، وعلى ميدان "استاد الملك عبدالعزيز" بالشرائع، يستضيف الوحدة فريق الاتحاد .// انتهى //23:18ت م0113