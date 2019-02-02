الجزائر 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واستعادل فريق شبيبة الساورة الجزائري مع مضيفه فريق فيتا كلوب الكونغولي بنتيجة هدفين لكل منهما خلال المباراة التي جمعتهما بمدينة كينشاسا الكونغولية اليوم في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم.وسيلتقي الفريق الجزائري مع الفريق الكونغولي في الثاني عشر من شهر فبراير الجاري بمدينة بشار الجزائرية.// انتهى //23:31ت م0114