القاهرة 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واسأكد الإعلامي المصري وائل الإبراشي، أن الجناح السعودي المشارك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 50، نجح في تقديم صورة مشرفة عن ثقافة وتاريخ وحضارة المملكة، لافتًا إلى أن الجهات الحكومية ودور النشر السعودية المشاركة بالجناح قدمت منتجاً ثقافياً يليق بما تعيشه المملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.وقال الإبراشي في تصريحات خلال زيارته لجناح المملكة بالمعرض، إن الجناح يعد بصدق سفيراً للمملكة في الخارج، مشيداً بتنوع الجهات المشاركة بالجناح لما تقدمه من نتاج علمي وإرث ثقافي عن المملكة، إضافة إلى المعروضات من الكتب المختلفة التي تجذب كل رواد المعرض.ولفت إلى حسن التنظيم والتنسيق والإقبال الكبير على الجناح، معتبراً أن ذلك يكشف قيمة الثقافة السعودية التي باتت تحتل مكانة مرموقة لدى الشعوب العربية والإسلامية.// انتهى //00:20ت م0115