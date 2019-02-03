القاهرة 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واسفاز فريق الأهلي المصري على ضيفه فريق سيمبا التنزاني بخمسة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، على إستاد برج العرب في الإسكندرية، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.الفوز رفع رصيد الأهلي إلى سبع نقاط لينفرد بصدارة المجموعة الرابعة، متفوقًا بفارق ثلاث نقاط عن فيتا كلوب الكونغولي الوصيف، فيما يأتي سيمبا التنزاني في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، ثم شبيبة الساورة الجزائري في المركز الرابع والأخير بنقطتين.// انتهى //00:20ت م0116