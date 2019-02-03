سياسي / الأمم المتحدة تدعو إلى دعم تطبيق اتفاق السلام في أفريقيا الوسطى
الأحد 1440/5/28 هـ الموافق 2019/02/03 م واس
الأمم المتحدة 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واس
أعلنت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى التوصل إلى اتفاق بين الحكومة و14 جماعة مسلحة اليوم، بعد محادثات استمرت 10 أيام في العاصمة السودانية الخرطوم.
وأشارت البعثة إلى أن الاتفاق أصبح ممكنًا في إطار المبادرة الأفريقية للسلام والمصالحة في جمهورية أفريقيا الوسطى التي يقودها الاتحاد الأفريقي وبدعم من الأمم المتحدة.
ودعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا، بعد إعلان التوصل إلى الاتفاق إلى دعم الاتفاق، وإلى حشد الجهود لدعم تنفيذ اتفاق السلام.
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