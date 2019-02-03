الأمم المتحدة 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واسأعلنت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى التوصل إلى اتفاق بين الحكومة و14 جماعة مسلحة اليوم، بعد محادثات استمرت 10 أيام في العاصمة السودانية الخرطوم.وأشارت البعثة إلى أن الاتفاق أصبح ممكنًا في إطار المبادرة الأفريقية للسلام والمصالحة في جمهورية أفريقيا الوسطى التي يقودها الاتحاد الأفريقي وبدعم من الأمم المتحدة.ودعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا، بعد إعلان التوصل إلى الاتفاق إلى دعم الاتفاق، وإلى حشد الجهود لدعم تنفيذ اتفاق السلام.// انتهى //00:34ت م0117