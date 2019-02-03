القاهرة 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واسقام الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بمصر الدكتور محيي الدين عفيفي بزيارة اليوم إلى جناح المملكة العربية السعودية المشارك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخمسين "اليوبيل الذهبي".وأشاد عفيفي بما رآه من نتاج ثقافي وعلمي أدبي من تراث المملكة ونتاج الجامعات السعودية ودور النشر الخاصة لاسيما في العلوم الشرعية والدينية.وثمن الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية المصري دور وجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في خدمة الدعوة الإسلامية والمسلمين حول العالم، مؤكدًا أن المملكة ومصر جناحا الأمة العربية والإسلامية وأن العلاقات بين البلدين ممتدة وذات جذور تاريخية قديمة.// انتهى //00:36ت م0120