الرياض 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واستوج مركز تدريب مكة المكرمة بكأس بطولة المملكة للأندية ومراكز التدريب للمصارعة الرومانية لفئة الشباب التي اختتمت منافساتها اليوم على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية في القصيم.وحصل مركز تدريب مكة المكرمة على الميداليات الذهبية بعد حصده لـ 157 نقطة فيما حل نادي الوحدة ثانياً بـ 170 نقطة يليه في الثالث مركز التدريب الرياض بـ 127 نقطة وتوج الأبطال في ختام البطولة مسؤول اللعبة في مكتب الهيئة العامة للرياضة بالقصيم علي المقبل .وحصل وليد الحربي من مركز مكة المكرمة على لقب أحسن لاعب في البطولة .//انتهى //00:38ت م0121