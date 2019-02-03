الرياض 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واسأطلقت جمعية ساعد الأهلية لدعم مرضى التصلب العصبي برنامج جلسات دعم للمرضى وذويهم، بهدف دعم المصابين بالمرض نفسيا ومعنويا ، حيث تم اليوم تنفيذ جلسة الدعم الأولى في مدينة الرياض بإشراف المستشار النفسي الدكتور عبدالرحمن العازمي وبمشاركة الاخصائي النفسي عبدالعزيز المنصور.وأوضح عضو مجلس إدارة الجمعية رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام بالجمعية عبدالله الحربي، أهمية إقامة مثل هذه البرامج والجلسات لما لها من أثر بالغ في تخفيف معاناة مرضى التصلب وفتح نافذة أمل جديدة لهم.// انتهى //01:01ت م0122