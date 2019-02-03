الرياض 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واستستقبل غدًا الأحد اللجان التحكيمية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته الثالثة فئة الفحل وإنتاجه لون الشعل، على أن يتم تحكيمها الثلاثاء المقبل موعد انطلاق المهرجان الرسمي في الصياهد الجنوبية شمال شرقي العاصمة الرياض، الذي يستمر حتى 17 مارس المقبل تحت إشراف مباشر من نادي الإبل الذي تم تأسيسه العام الماضي.ويعد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل مهرجانًا وطنيًّا يقام بشكل سنوي، ويهدف إلى تأصيل تراث الإبل وتعزيز هويته في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية.وأكد المتحدث الرسمي باسم المهرجان و عضو مجلس إدارة نادي الإبل فوزان بن حمد الماضي أن النسخة الثالثة ستشهد تطويرًا في آلياتها وعملها من خلال السماح بدخول الإبل قبل العرض بـ 48 ساعة، مع وضع ثلاث بوابات لدخول الإبل من ثلاث جهات مختلفة على حسب تقسيم مخيمات الملاك.وقال: "دخول الإبل سيكون على ثلاث فترات، الأولى من الـ 8 صباحًا إلى 10 صباحًا. بشكل منتظم، وفي حال التأخير خلال النصف ساعة الأولى بعد الـ 10 صباحًا ستكون هناك غرامة تأخير مالية قيمتها 10 آلاف ريال. والفترة الثانية من 10.30 إلى 11 صباحًا، وستكون الغرامة في حال التأخير 20 ألف ريال، والفترة الثالثة من بعد الـ 11 صباحًا وفيها يمنع الدخول نهائيًّا.وأهاب الماضي بالمشاركين الالتزام بالشروط والأحكام المعلنة ومن بينها أن تكون في المسيرات سيارة واحدة تحمل السماعات وأن تكون الشيلات معتمدة، كما يجب التنسيق مع اللجان المنظمة بتسليم أوراق المركبة وقائدها، وقبل البوابات بنحو 2 كيلو متر توجد حواجز تمنع دخول المركبات، ومن ثم دخول الراجلة مع الإبل إلى نقطة محددة وبعدها تدخل الإبل وحدها، ولا يسمح للدخول مع الإبل إلا المالك وحده ولا يسمح له بالمغادرة بعد أداء القسم حتى تطلب منه اللجنة ذلك.وأضاف المتحدث الرسمي للمهرجان: "نادي الإبل سيقوم بتوفير السيارات الخاصة بنقل "الحيران"، ويمنع بالتالي دخول السيارات التي مثل هذا النوع من جانب الملاك، وطالبت اللجنة في فئة الفحل وإنتاجه من المشارك في حالة استعارته من إنتاج الفحل نسخة من إثبات هوية المالك الأصلي، وأن هذا شرط أساسي لا يمكن التنازل عنه".// انتهى //02:02ت م0125