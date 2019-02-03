الرياض 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :فيصل بن سلمان يُتوّج أبطال كأس خادم الحرمين لسباق القدرة والتحمّل«الانتماء واللحمة الوطنية» ملتقى بالحدود الشمالية.. الاثنينأمير المدينة: نجاح الملتقيات التنموية في واقعية مخرجاتهاأمير تبوك يتابع حادث اصطدام حافلة أردنية بإبل سائبة«الرياض» تنفرد بالمشروع الجزائي للاعتداء على المال العاممركز الملك سلمان يقدم مساعدات نوعية لليمنيين والسوريين1000 وظيفة في أسبوع المهنة بجامعة الملك سعودالنظام السوري يقصف المعارضة في إدلب وحماةفي السبت 12.. «السترات الصفراء» تتحرك ضد عنف الشرطةاتفاق عربي - أممي لبناء الثقة بين أطراف ليبيامشاورات دبلوماسية بين الصين واليابانتقارير إيرانية كاذبة للتستر على البرنامج النووي// يتبع //06:02ت م0003