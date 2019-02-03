عام / الصحف السعودية
الأحد 1440/5/28 هـ الموافق 2019/02/03 م واس
الرياض 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
فيصل بن سلمان يُتوّج أبطال كأس خادم الحرمين لسباق القدرة والتحمّل
«الانتماء واللحمة الوطنية» ملتقى بالحدود الشمالية.. الاثنين
أمير المدينة: نجاح الملتقيات التنموية في واقعية مخرجاتها
أمير تبوك يتابع حادث اصطدام حافلة أردنية بإبل سائبة
«الرياض» تنفرد بالمشروع الجزائي للاعتداء على المال العام
مركز الملك سلمان يقدم مساعدات نوعية لليمنيين والسوريين
1000 وظيفة في أسبوع المهنة بجامعة الملك سعود
النظام السوري يقصف المعارضة في إدلب وحماة
في السبت 12.. «السترات الصفراء» تتحرك ضد عنف الشرطة
اتفاق عربي - أممي لبناء الثقة بين أطراف ليبيا
مشاورات دبلوماسية بين الصين واليابان
تقارير إيرانية كاذبة للتستر على البرنامج النووي
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