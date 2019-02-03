وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.وقالت صحيفة " عكاظ " في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان (تنظيم الحمدين.. الفضائح تتوالى): تتوالى فضائح تنظيم الحمدين لتمويل المارقين ومثيري الفوضى بالمال العنابي الذي لم يدع خارطة إلا وأنشأ عليها بؤرة ملوثة بفيروسه الداعي للإرهاب تحت غطاء الجمعيات الخيرية.ورأت أخيراً، بدأت السلطات التونسية ملاحقة المال القطري المشبوه من خلال فتح التحقيق للتأكد من مصادر تمويل «حركة النهضة» الإخوانية في تونس وقياداتها وناشطيها، بعد إعلان الحزب الدستوري التونسي حصوله على قرائن وأدلة حول تلقي «النهضة» أموالاً أجنبيةً مشبوهةً، عبر الجمعيات الخيرية، التي تورّط بعضها في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، الأمر الذي يؤكد استخدام تنظيم الحمدين للجمعيات الخيرية غطاءً لتفعيل أجندته المشبوهة في العديد من الدول.وأختتمت بالقول ولم تقف سلسلة الفضائح القطرية على تونس فحسب، بل جاوزت ذلك إلى ما أعلنه المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي العميد أحمد المسماري عن الدعم القطري مالياً وسياسياً وإعلامياً للجماعات الإرهابية في ليبيا الذي ساهم في تدمير البنية التحتية بليبيا التي كانت آمنةً وجعل منها بيئةً حاضنةً لاستقطاب الإرهاب والإرهابيين، في تأكيدٍ على أن نار الفتنة القطرية لن تتوانى عن الاشتعال في أي بلادٍ متى سنحت الفرصة لها.// يتبع//06:02ت م0004