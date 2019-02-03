طرابلس 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على الجهود التي تقوم بها حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج من أجل مساعدة مدن الجنوب في مجالات الطاقة والتعليم والصحة وتزويدهم بالسيولة النقدية ، مبينة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل تخفيف الأعباء وحل مشاكل قطاع الصحة .وأشارت الصحف إلى بيان القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية حول مستجدات الوضع في الجنوب بعد مضي أكثر من أسبوعين على إطلاق العملية العسكرية في المنطقة، مؤكدة أن القوات المسلحة مؤسسة وطنية هدفها حماية الوطن والمواطن ولن تنحاز لأي مكون اجتماعي ضد آخر .ونقلت تأكيد وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال لقائه،مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، على محددات الموقف المصري من الأزمة الليبية المبني على الدفع بالحل السياسي لتسوية الأزمة، وذلك في إطار حوار ليبي - ليبي ووفقًا للاتفاق السياسي الليبي، وبما يضمن الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة الليبية وسلامة أراضيها.ونوهت إلى لقاء الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، الذي تم خلاله بحث سبل حل الأزمة الليبية ومرافقة الليبيين للتوصل إلى تسوية متكاملة للوضع في البلاد، تُفضي إلى إتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية التي يتطلع إليها الليبيون.// انتهى //08:53ت م0008