القاهرة 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسسلطت الصحف المصرية الصادرة اليوم الضوء على الاجتماع الذي عقده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لمتابعة الإعداد لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وخطة التحرك المصرية في هذا الإطار.وركزت على المباحثات التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وفد سياسي رفيع المستوى من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتناولت العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وأبرزت الصحف تمكن قوات الجيش المصري بالتعاون مع الشرطة المدنية من القضاء على خلية إرهابية بالظهير الصحراوي غرب البلاد تضم 8 إرهابيين.وأنبأت عن موافقة الحكومة الأردنية على استضافة اجتماع جديد بين ممثلي الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيا الحوثيين المدعومة من إيران، لمناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين خلال أيام.ونوهت صحف الأحد بالمحادثات التي أجراها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، لمناقشة سبل حلحلة الأزمة الليبية.ونشرت تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، التزامه بمبدأ حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.وواكبت الصحف تطورات الأوضاع في الأراضي السورية، مشيرة إلى الانفجار الذي وقع في مدينة منبج شمال شرق ريف حلب.// انتهى //09:55ت م0013