الباحة 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واستنظم جمعية النحالين التعاونية بمنطقة الباحة غداً، ورشة عمل بعنوان "قروض النحالين من صندوق التنمية الزراعية"، وذلك بمعهد الجمعية بمحافظة بلجرشي.وأفاد رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور أحمد بن عبدالله الخازم أن الورشة التي يشارك فيه عدد من المسؤولين من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالباحة، ومدير عام صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة, تهدف إلى توضيح الاشتراطات والآليات ومحاولة إزالة أي صعوبات أو معوقات تحد من الحصول على القرض.// انتهى //09:58ت م0014