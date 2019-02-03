بيت لحم 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي،اليوم، خمسة فلسطينيين جنوب وشرق بيت لحم.وأفادت مصادر أمنية وشهود عيان في بيت لحم ،أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: حاتم جبر ديرية وولديه يوسف وموسى ، من بلدة بيت فجار جنوبا، بعد دهم منزله وتفتيشه فيما جرى اعتقال الشابين محمد نايف أبو مفرح ، ومحمد سليمان أبو مفرح ، بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.// انتهى //09:59ت م0015