الباحة 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واستنظم أمانة منطقة الباحة غداً، ورشة عمل بعنوان "التصورات المستقبلية للتنمية العمرانية على الطريق الدائري"، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, وذلك بمركز الأمير حسام للمعارض والمؤتمرات.وتهدف الورشة التي يشارك فيها عدد من المسؤولين والمتخصصين إلى استقراء الرؤية المستقبلية لتنمية مدينة الباحة, ووظائف الطرق الدائرية, ومستقبل النطاق العمراني ومعايير المشاريع الحيوية والمميزة, والتصورات المستقبلية لمحيط الطريق الدائري.// انتهى //10:08ت م0017