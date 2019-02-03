الرياض 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واساختتمت مباريات الجولة 14 من عمر الدوري الممتاز للشباب تحت 19 عامًا التي شهدت 6 مباريات جمعت الاتفاق والرائد، الهلال والوحدة، الشباب والتعاون، النصر وأحد، الأنصار والقادسية، الأهلي والطائي.وفاز الاتفاق على الرائد بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز التاسع، وتوقف رصيد الرائد عند 10 نقاط في المركز الـ 14 .وتمكن الهلال من الفوز على الوحدة بهدف دون رد ليصبح رصيد الهلال 31 نقطة في المركز الثاني، فيما رصيد الوحدة استمر عند النقطة 16 في المركز الـعاشر.وحقق الشباب الفوز على التعاون بهدفين دون رد، وبات رصيد الشباب بعد المباراة 20 نقطة في المركز الخامس، ورصيد التعاون استمر عند 18 نقطة في المركز السادس.وتغلب النصر على أحد بهدفين مقابل هدف، ليحافظ النصر على صدارة الدوري برصيد 39 نقطة فيما توقف رصيد أحد عند 14 نقطة في المركز الـ 12 .وفاز الأنصار على القادسية بهدفين مقابل هدف، وأصبح رصيد الأنصار 15 نقطة في المركز الـ 11 ، ورصيد القادسية تجمد عند 17 نقطة في المركز الثامن.وحقق الأهلي الفوز على الطائي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليصبح رصيد الأهلي 26 نقطة في المركز الثالث، ورصيد الطائي 17 نقطة في المركز السابع.// انتهى //10:11ت م0018