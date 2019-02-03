رام الله 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم ماأعربت عنه الدول الخمس الراعية لبعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل عن أسفها للقرار الإسرائيلي الأحادي بإنهاء عملها في مدينة الخليل، وذلك في رسالة مشتركة موقعة من قبل وزراء خارجية النرويج، وإيطاليا، وتركيا، وسويسرا والسويد.وأشارت الصحف إلى إدانة منظمة التعاون الإسلامي قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إنهاء مهمة بعثة التواجد الدولي المؤقت بمدينة الخليل، معتبرة أن هذا الإجراء خرق لاتفاقيات جنيف وقرارات الشرعية الدولية.وسلطت صحف الصباح الفلسطيني الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ،حيث شيعت جثمان الشهيد الأطرش بعد 103 أيام على احتجازه، واعتداءات للمستوطنين وإصابات ومداهمات في عدة مناطق بالضفة الغربية ووإجبار على هدم منزله في القدس واقتحامات للأقصى من قبل مستوطنين يهود.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بأقوال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إنه "يواصل العمل مع الدول الأعضاء ذات الصلة والأطراف على الأرض لضمان حماية وسلامة المدنيين الفلسطينيين".ونشرت صحف الصباح تنديد وزير الأوقاف والشؤون الدينية يوسف ادعيس، بمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي رفع الأذان من مآذن المسجد الإبراهيمي 47 وقتاً خلال الشهر الماضي.// انتهى //10:31ت م0021