الرياض 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واساختتمت أمس منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري البراعم تحت 15 عامًا، بإقامة 5 مباريات جمعت الفتح مع الهلال، والشباب مع الأهلي، والاتحاد مع النصر، والقادسية مع الباطن، واللواء مع الوطن.فعلى ملعبه بالأحساء، حقق الفتح فوزًا على ضيفه الهلال بنتيجة 2-1، رافعًا رصيده لـ 33 نقطة في المركز الثاني مقلصًا الفارق مع الهلال المتصدر إلى نقطة واحدة، حيث توقف رصيد الهلال عند 34 نقطة ، وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراة الشباب مع الأهلي، ليرفع الشباب رصيده لـ 19 نقطة في المركز الخامس، فيما رفع الأهلي رصيده لـ 29 نقطة في المركز الثالث.وحقق الاتحاد فوزًا على ضيفه النصر بنتيجة 2-0 رافعًا رصيده لـ 18 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد النصر عند 17 نقطة في المركز السابع.وتغلب الباطن فوزا على القادسية بهدف نظيف ليرفع رصيده 14 نقطة في المركز التاسع، فيما توقف رصيد القادسية عند 7 نقاط في المركز الحادي عشر.وفاز اللواء على ضيفه الوطن بنتيجة 5-4 رافعًا رصيده لـ 9 نقاط في المركز العاشر، فيما توقف رصيد الوطن عند 17 نقطة في المركز الثامن.وكانت منافسات الجولة انطلقت الخميس بإقامة لقاء وحيد حيث فاز الاتفاق على العمران بنتيجة 3-0 رافعًا رصيده لـ 24 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد العمران عند نقطة واحدة في المركز الثاني عشر.// انتهى //10:31ت م0022