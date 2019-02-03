ثقافي / "المنطلقات والأبعاد الشرعية لجهود المملكة لنصرة قضايا الأمة " محاضرة بنجران غداً
الأحد 1440/5/28 هـ الموافق 2019/02/03 م واس
نجران 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واس
ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بنجران (بصائر) غداً محاضرة بعنوان "المنطلقات والأبعاد الشرعية لجهود المملكة لنصرة قضايا الأمة"، وذلك بجامع علي بن أبي طالب بحي الفهد الجنوبي.
وتأتي المحاضرة التي يقدمها سعيد بن أحمد الأسمري وتقام بعد صلاة المغرب ضمن برنامج "حصانة"، الهادف لمكافحة الإرهاب وتحصين المجتمع من الغلو والتطرف.
// انتهى //
10:32ت م
0023