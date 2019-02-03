نجران 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بنجران (بصائر) غداً محاضرة بعنوان "المنطلقات والأبعاد الشرعية لجهود المملكة لنصرة قضايا الأمة"، وذلك بجامع علي بن أبي طالب بحي الفهد الجنوبي.وتأتي المحاضرة التي يقدمها سعيد بن أحمد الأسمري وتقام بعد صلاة المغرب ضمن برنامج "حصانة"، الهادف لمكافحة الإرهاب وتحصين المجتمع من الغلو والتطرف.// انتهى //10:32ت م0023