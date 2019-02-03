الخرطوم 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واساهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم، بتوصل حكومة أفريقيا الوسطى و14 مجموعة مسلّحة أمس في الخرطوم إلى اتفاق سلام من أجل وضع حدٍّ لنزاعٍ دام أسفر عن مقتل الآلاف.وركزت الصحف على وصف رئيس الوزراء السوداني، معتز موسى، الاحتجاجات الشبابية بأنها - صوت شبابي يحترم- وأن الدولة تنظر لمطالب الشباب المشروعة.ونشرت إعلان الأردن أمس، موافقته على طلب جديد من الأمم المتحدة لاستضافة جولة جديدة من المحادثات بين ممثلي الحكومة اليمنية والمليشيات الحوثية المدعومة من إيران في عمان الأسبوع المقبل لبحث اتفاق الأسرى.وأشارت إلى مقتل ثمانية مسلحين في قصف جوي للجيش المصري غرب البلاد.وسلطت الضوء على توقع رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيي، الأمين العام للتجمع الديمقراطي الوطني، أمس، ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة بنسبة 99 %.// انتهى //10:35ت م0024