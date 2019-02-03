أبهـا 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واستنظم جامعة الملك خالد ممثلة في قسم علوم المختبرات الإكلينيكية بكلية العلوم الطبية التطبيقية بأبها، بالتعاون مع النادي الطلابي في الكلية غداً، فعاليات توعوية بأمراض السرطان وسبل الوقاية منها، وذلك في مبنى المدرجات المركزية بالمدينة الجامعية بأبها.وأوضح رئيس قسم علوم المختبرات الإكلينيكية الدكتور ماجد سعد آل فايع، أن القسم ينظم هذه الفعالية بالتزامن مع اليوم العالمي للسرطان الذي يقام في الـ 4 من شهر فبراير سنوياً، وتتضمن معرضاً مصاحباً، يشارك فيه عدد من الجهات الصحية من القطاعين العام والخاص, كما سينظم قسم علوم المختبرات الإكلينيكية ذات الفعالية، بالتعاون مع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بمجمع الراشد مول بأبها يوم السبت الـ ٤ من جمادى الآخرة، وذلك بهدف تحقيق رسالة الجامعة المتمثلة في توفير بيئة أكاديمية جاذبة للتعليم والتعلم والبحث العلمي والإسهام المجتمعي بالتوظيف الأمثل لمواردها.يذكر أن فعاليات اليوم العالمي للسرطان ستقام أيضاً في شطر الطالبات، وذلك في المجمع الأكاديمي للطالبات بالسامر يوم الثلاثاء القادم.// انتهى //10:37ت م0026