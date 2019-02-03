بغداد 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم الاتفاقية التجارية التي أبرمها رئيسا الحكومتين العراقية والأردنية على الحدود بين البلدين أمس السبت ,مركزة على أصداء هذه الاتفاقية في الأوساط الرسمية والبرلمانية والشعبية في البلدين.وتحدثت الصحف في شأن محلي آخر عن تخفيض فوائد القروض التي تقدمها المصارف الحكومية للمواطنين العراقيين بخاصة القروض المتعلقة ببناء وحدات سكنية.‏ وتابعت الجدل الدائر بشأن وجود القوات الأمريكية في العراق, منوهة بمهلة الأيام العشرة التي منحتها لجنة الأمن والدفاع النيابية لرئيس الوزراء القائد العام ‏للقوات المسلحة ولرئيس أركان الجيش لتزويدها بجميع الوثائق المتعلقة بأعداد القوات الأمريكية القتالية والقواعد ‏المتواجدة فيها في البلاد.وتطرقت مجددا إلى مسالة استكمال التشكيلة الوزارية التي يرأسها عادل عبد المهدي, والتي مازالت منقوصة من أربع حقائب وزارية.// انتهى //10:42ت م0027