الجزائر 28 جمادى الاولى 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم إعلان أحزاب التحالف الرئاسي أمس ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لانتخابات الرئاسة في 18 أبريل القادم، مشيرة إلى تأكيد رئيس الوزراء أحمد أويحيى على أن الرئيس بوتفليقة سيعلن ترشحه برسالة للشعب الجزائري قريبا.وفي الشأن اليمني، أشارت الصحف إلى استضافة الأردن جولة أخرى من المفاوضات بين وفد الحكومة اليمنية الشرعية وممثلي ميليشيات الحوثيين الموالية لإيران، حول بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين.وتناولت محادثات المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامية مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالقاهرة أمس، حول سبل تسوية الأزمة الليبية، مشيرة إلى تأكيد سلامة وأبوالغيط على أهمية إجراء الانتخابات بأقرب وقت.وأبرزت تمكن قوات الجيش المصري من القضاء على مجموعة إرهابية مكونة من ثمانية إرهابيين في الظهير الصحراوي في غرب البلاد.// انتهى //11:37ت م0039