الرياض 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسباشرت وحدة الأحوال المدنية المتنقلة بالرياض اليوم تقديم خدماتها للنساء في وزارة الصحة ولمدة خمسة أيام، في إطار تنفيذ الخطة الخاصة بمبادرة "نأتي إليك" والموجهة لخدمة القطاعات الحكومية والخاصة في أماكن تواجدهم.وتقدم الوحدة المتنقلة لعموم منسوبات الوزارة أو المراجعات خدمات السجل المدني من تجديد الهوية الوطنية وإصدار بدل تالف، فضلاً عن إصدار سجل الأسرة وإصدار بدل فاقد، إضافة لتسجيل الواقعات المدنية (الزواج-الطلاق-الوفاة) وطباعة شريحة البيانات "البرنت".كما باشرت وحدة الأحوال المدنية المتنقلة بمنطقة مكة المكرمة اليوم، تقديم خدماتها للرجال ولمدة خمسة أيام في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وتستهدف خدمة الجهات التي تقدم خدماتها خلال فترة الحج.و تقدم الوحدة المتنقلة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".يذكر أن الخدمات المتنقلة للأحوال المدنية تقدم خدمتين للمستفيدين وهي الوحدات المتنقلة والحقيبة المتنقلة، بهدف تفعيل الدور الاجتماعي للقطاع وتقديم الخدمات الميدانية السريعة من خلاله.// انتهى //11:52ت م0043