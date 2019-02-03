بيش 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسنظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة بيش أمس، ندوة بعنوان "تربية الأبناء"، وذلك بالمركز الحضاري بالضفة.وتناولت الندوة التي قدمها الدكتور علي الشبيلي، الأسباب الواجب اتباعها في تربية الأبناء وفق تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والمهام والأدوار والمسؤوليات المناطة بالأسرة في تربيتهم التربية الصحيحة، والاتجاهات الحديثة في تربية الأبناء، ودور أولياء الأمور في مواجهة التحديات وإعداد جيل لخدمة الدين والوطن.وتأتي الندوة ضمن فعاليات برنامج " وقفات تربوية في معالجة المشاكل الأسرية في المجتمع "، الذي تنفذه اللجنة خلال العام الحالي.// انتهى //11:59ت م0044